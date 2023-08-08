Зоммер прокомментировал свой переход в «Интер»

Новичок «Интер»прокомментировал переход в миланский клуб из «Баварии».

«Есть много мотивов, ведь "Интер" — известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу Милана. Рад быть тут», — цитирует Зоммера fcinter1908.it.

Миланцы заплатили за 34-летнего вратаря шесть миллионов евро. Стороны подписали трехлетнее соглашение до конца июня 2026 года.

Зоммер присоединился к «Баварии» по ходу прошлого сезона. Голкипер успел провести 19 матчей за немецкую команду, в 7-и из которых сыграл на ноль.