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    Рыбус: Было тяжело, почти месяц не тренировался с командой

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    Защитник «Рубина» Мацей Рыбус высказался о дебюте за казанский клуб в матче 3-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

    Мацей Рыбус
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    Мацей Рыбус

    «Конечно, не так мы хотели сыграть, слишком много пропустили. Моменты у нас были хорошие, особенно до первого гола ребята хорошо играли. Во втором тайме то же самое, а потом пропустили три гола, не должны так легко пропускать.

    Насколько готов к тому, чтобы играть регулярно? Вчера только провел тренировку с командой. Понятно, что много пропустил. Тренер дал мне несколько минут, чтобы вышел на поле. Было тяжело, почти месяц не тренировался с командой. Сейчас надеюсь на лучшее.

    Насколько было сложно играть при трибунах, которые болеют за соперника? До первого гола я не сразу понял, думал, это наши болельщики. Потом посмотрел на трибуну, они радуются, оказалось, это болельщики "Спартака". "Спартак" такой клуб, что в каждом городе есть свои фанаты. За "Спартаком" ездят из других городов», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Рубина».

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