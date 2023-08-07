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    Буланов рассудит «Динамо» и «Краснодар» в Кубке России

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах второго тура группового этапа Кубка России.

    Евгений Буланов
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    Евгений Буланов

    8 августа (вторник)

    «Урал» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Рубин» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

    «Спартак» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.

    9 августа (среда)

    «Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.

    «Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Хральцов.

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    • ЦСКА — «Факел»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Александр Колобаев.

    «Динамо» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мартынов.

    10 августа (четверг)

    «Ахмат» — «Балтика»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Эдуард Малый.

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