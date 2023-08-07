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    «Реал» требует от Мбаппе заявления о его желании уйти из «ПСЖ»

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не получит бонус за лояльность в размере 40 миллионов евро, если публично заявит о желании покинуть команду.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Сумма должна быть выплачена футболисту 31 августа.

    Требование о публичном заявлении исходит от мадридского «Реала», который готов сделать первое предложение «ПСЖ» по Мбаппе только при этом условии, сообщило издание L'Équipe.

    При этом отмечается, что «Реал» не будет принимать никаких шагов в пользу Мбаппе, пока нападающий публично не заявит, что хочет покинуть «ПСЖ».

    Соглашение Мбаппе с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

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