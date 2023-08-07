Хохлов: Понимали, что «Ахмат» будет играть по счету, не хватило концовки

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Начали доигрывать концовку первого тайма, хотя он не был закончен. Ненужный фол, с которого нам забили гол. Недоигровка эпизода, когда мы даем игроку соперника принять мяч, развернуться, подумать, прицелиться, пробить. Концентрации в конце первого тайма не хватило. После перерыва вышли на жаре, духоте. Понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но гораздо тяжелее переламывать игру, нужно было идти вперед. Понимали, что "Ахмат" будет играть по счету, не хватило концовки.

Замены? Алвеш, Медведев выходили, но в Кубке. Тяжело комментировать, когда команда проиграла. Разбор игры будем делать через день. Наверное, неплохо они вышли, но могли лучше сыграть, и не только они», — цитирует Хохлова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ (3 очка), а «Сочи» располагается на 11-й позиции (3).