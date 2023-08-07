Евсеев: «Факел» остался в РПЛ и думает, что будет по течению плыть

Главный тренер «Факела»высказался о неудачном старте команды в новом сезоне РПЛ. Накануне воронежцы проиграли в гостях «Балтике» (1:2) в чемпионате России.

«Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил, выиграл. Ни нам, ни "Балтике" отступать было некуда, ведь у обеих команд было по ноль очков. Каждая команда хотела выиграть.

Меня не радует отношение. По сравнению с прошлым сезоном нам не хватает агрессии и запредельного желания. Мы остались в РПЛ и думаем, что будем плыть по течению. Нет, нам надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в Премьер‑Лиге и добавлять в этом компоненте», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Команда Вадима Евсеева пока не набрала ни одного очка и замыкает таблицу РПЛ после трех сыгранных туров.