«Кубань» — «Волгарь»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 4-го тура Первой лигисо счетом 260 выиграла на своем поле у

Дублем у хозяев отметился Нури Абдоков. Один мяч игрок забил с игры, другой — с пенальти.

Футбол. Россия. ФНЛ Кубань — Волгарь 2:0 Голы: 1:0 Нури Абдоков (пенальти) (50'), 2:0 Нури Абдоков (73') Кубань: Юрий Нестеренко, Игорь Безденежных, Kenfack O., Константин Кертанов, Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Zhilov I. Волгарь: Даниил Одоевский, Atabayev E., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Даниэль Мишкич, Pushkarev D., Shaikhtdinov D., Павел Шакуро, Кирилл Ушатов, Тимур Жамалетдинов, Илья Зуев Предупреждения: Иван Хомуха (35'), Игорь Безденежных (38'), Георгий Махатадзе (90+1')

«Кубань» набрала первые очки в этом сезоне и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Волгарь» без набранных очков занимает последнюю строчку.