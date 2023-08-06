ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ОскарПоучительная история Оскара. Как экс-звезда «Челси» пожертвовал своей карьерой ради миллионов в Китае
  • 14:39
    • Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер в возрасте 41-го года
  • 10:43
    • ЦСКА предложили подписать экс-игрока сборной Англии
    Все новости спорта

    «Кубань» обыграла «Волгарь» и прервала серию поражений

    «Кубань» — «Волгарь»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Кубань Волгарь
    В матче 4-го тура Первой лиги «Кубань» со счетом 260 выиграла на своем поле у «Волгаря».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Дублем у хозяев отметился Нури Абдоков. Один мяч игрок забил с игры, другой — с пенальти.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Волгарь 2:0
    Голы: 1:0 Нури Абдоков (пенальти) (50'), 2:0 Нури Абдоков (73') Кубань: Юрий Нестеренко, Игорь Безденежных, Kenfack O., Константин Кертанов, Максим Лаук, Levin G., Георгий Махатадзе, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Zhilov I. Волгарь: Даниил Одоевский, Atabayev E., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Даниэль Мишкич, Pushkarev D., Shaikhtdinov D., Павел Шакуро, Кирилл Ушатов, Тимур Жамалетдинов, Илья Зуев Предупреждения: Иван Хомуха (35'), Игорь Безденежных (38'), Георгий Махатадзе (90+1')

    «Кубань» набрала первые очки в этом сезоне и поднялась на 16-е место в турнирной таблице. «Волгарь» без набранных очков занимает последнюю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» оперативно разберется с «канонирами»
  • «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Динамо»?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Команда Бердыева додавит челнинцев
  • «Динамо» Махачкала — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 7 августа
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Грикспор — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Норрчепинг — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Мальме — Хальмстад
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры