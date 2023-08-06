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    Евсеев: Надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в РПЛ

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    Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поединок против «Балтики» (1:2).

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил, выиграл. Вытекал ли результат из логики игры? Ни нам, ни "Балтике" отступать некуда, потому что у нас было 0 очков. Каждая команда хотела выиграть.

    Не удалось начало обоих таймов, потому что мы пропустили голы, пока не вошли в игру. Этот отрезок категорически не понравился. Понравилось то, как мы отреагировали на первый мяч, сразу же забили ответный. Начинаем играть после того, как уступаем в счете. Меня не радует отношение, потому что если сравнивать с прошлым годом, то нам не хватает агрессии и запредельного желания. Мы остались в РПЛ и думаем, что будем по течению плыть. Нет, нам надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в премьер‑лиге, в этом компоненте добавлять», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» прервала серию из двух поражения и одержала первую победу в сезоне. «Факел» проиграл в третий раз подряд и замыкает список команд РПЛ.

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