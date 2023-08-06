Артета о победе в Суперкубке: Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Англии с(1:1, 4:1 по пен.).

«Ощущения великолепные. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на "Уэмбли" обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.

У нас были отличные моменты, особенно в первом тайме, когда их было три. Увы, все знают, что бывает, когда таким не пользуешься. Мы допустили маленькую ошибку в центре поля, не вынесли мяч, а через секунду уже вынимали мяч из сетки.

После этого было очень тяжело, но мы принимали верные решения, сделали замены и изменили схему, получили импульс и сравняли счет, а затем и победили по пенальти.

Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей.

Риск высоких ожиданий? Не знаю. Я просто хочу поскорее взяться за этот трофей. А потом уже можно думать о следующем. Мы знаем, что таков футбол: сегодня ты что-то выигрываешь, а завтра уже надо как следует готовиться к матчу с "Ноттингем Форест".

Мы знаем, что нужно идти вперед шаг за шагом. Победа — это здорово, она поднимает дух, укрепляет веру. Но на этом все. Мы просто хотим играть все лучше и выигрывать матчи. И именно это и надо делать, — сказал Артета Football.London.

Напомним, что большую часть прошлого сезона "Арсенал" занимал 1-ю строчку в таблице, но за несколько туров до конца "Манчестер Сити" вырвался вперед и стал чемпионом страны.