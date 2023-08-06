«Акрон» — «Алания»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле одолел «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 1:0.

Победный мяч на 20-й минуте поединка у хозяев забил Абу-Саид Эльдарушев.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Алания 1:0 Гол: 1:0 Абу-Саид Эльдарушев (20') Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Иван Чудин, Егор Данилкин, Dimoski B., Абу-Саид Эльдарушев, Galkin V., Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Константин Савичев Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Ислам Машуков, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Валерий Царукян Предупреждения: Давид Караев (76'), (82')

«Акрон» набрал 12 возможных очков на старте сезона благодаря хорошей форме и сейчас возглавляет турнирную таблицу. «Алания» с 7 очками на счету занимает 5-е место.

В следующем туре «Акрон» сыграет со «СКА-Хабаровск», а «Алания» примет «Торпедо».