«Торпедо» — «Сокол»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 4-го тура Первой лиги Россииодержал минимальную победу в гостях у московского

Единственный и победный гол на 75-й минуте встречи забил футболист гостей Владислав Морозов.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Сокол 0:1 Гол: 0:1 Morozov V. (75') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Cherviakov R., Марио Чурич, Георгий Гонгадзе, Игорь Горбунов, Никита Калугин, Ираклий Манелов, Владимир Москвичёв, Shevchenko G., Роман Юзепчук Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kazantsev D., Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Дмитрий Сасин Предупреждения: Molodtsov A. (34'), Ираклий Манелов (60'), Ezhkov D. (81'), Никита Калугин (84'), Георгий Гонгадзе (90+1')

Теперь у «Сокола» 9 очков. Он поднялся на 3-е место в таблице ФНЛ. «Торпедо» с 7 баллами занимает 5-ю позицию.