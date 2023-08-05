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    «Торпедо» проиграло «Соколу» в матче Первой лиги

    «Торпедо» — «Сокол»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 4-го тура Первой лиги России «Сокол» одержал минимальную победу в гостях у московского «Торпедо».

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    Единственный и победный гол на 75-й минуте встречи забил футболист гостей Владислав Морозов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Сокол 0:1
    Гол: 0:1 Morozov V. (75') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Cherviakov R., Марио Чурич, Георгий Гонгадзе, Игорь Горбунов, Никита Калугин, Ираклий Манелов, Владимир Москвичёв, Shevchenko G., Роман Юзепчук Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kazantsev D., Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Дмитрий Сасин Предупреждения: Molodtsov A. (34'), Ираклий Манелов (60'), Ezhkov D. (81'), Никита Калугин (84'), Георгий Гонгадзе (90+1')

    Теперь у «Сокола» 9 очков. Он поднялся на 3-е место в таблице ФНЛ. «Торпедо» с 7 баллами занимает 5-ю позицию.

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