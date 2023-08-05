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    Автор дубля Салтыков прокомментировал победу «Крыльев» в матче с «Ростовом»

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    Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков оценил игру своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).

    Никита Салтыков
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    Никита Салтыков

    «Дубль в дебютном матче. О чем еще можно мечтать? Больше только о хет‑трике или покере.

    Неуверенная игра в первом тайме? Да, в первом тайме "Ростов" перехватил инициативу, но мы выбрали такой стиль, что не прессинговали их, потому что они хорошо выходят из‑под прессинга. Он сработал. В перерыве тренерский штаб нам сказал не расслабляться», — сказал Салтыков «Матч ТВ».

    Напомним, что 18-летний Салтыков стал автором дубля в дебютном матче РПЛ за «Крылья Советов». В следующем матче самарцы встретятся 9 августа с «Зенитом» в рамках Кубка России.

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