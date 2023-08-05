Автор дубля Салтыков прокомментировал победу «Крыльев» в матче с «Ростовом»

Нападающийоценил игру своей команды в матче 3-го тура РПЛ с(5:1).

«Дубль в дебютном матче. О чем еще можно мечтать? Больше только о хет‑трике или покере.

Неуверенная игра в первом тайме? Да, в первом тайме "Ростов" перехватил инициативу, но мы выбрали такой стиль, что не прессинговали их, потому что они хорошо выходят из‑под прессинга. Он сработал. В перерыве тренерский штаб нам сказал не расслабляться», — сказал Салтыков «Матч ТВ».

Напомним, что 18-летний Салтыков стал автором дубля в дебютном матче РПЛ за «Крылья Советов». В следующем матче самарцы встретятся 9 августа с «Зенитом» в рамках Кубка России.