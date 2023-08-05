«Ньюкасл Юнайтед» — «Фиорентина»: счет матча 2:0, обзор голов

Александер Исак Фото: globallookpress.com
Первый гол англичане забили на 39-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон.
Точку в этом матче поставил форвард хозяев Александер Исак, который установил окончательный результат — 2:0.
Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
Ньюкасл — Фиорентина 2:0
Голы: 1:0 Мигель Альмирон (38'), 2:0 Александер Исак (82')
В следующем товарищеском матче «Ньюкасл» встретится с «Вильярреалом» 6 августа, а «Фиорентина» в тот же день встретится с «Ниццей».