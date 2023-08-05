«Ньюкасл Юнайтед» — «Фиорентина»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в рамках товарищеского поединка.

Первый гол англичане забили на 39-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон.

Точку в этом матче поставил форвард хозяев Александер Исак, который установил окончательный результат — 2:0.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ньюкасл — Фиорентина 2:0 Голы: 1:0 Мигель Альмирон (38'), 2:0 Александер Исак (82')

В следующем товарищеском матче «Ньюкасл» встретится с «Вильярреалом» 6 августа, а «Фиорентина» в тот же день встретится с «Ниццей».