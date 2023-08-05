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    «Ньюкасл» всухую обыграл «Фиорентину» в товарищеском матче

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Фиорентина»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ньюкасл» одержал победу над «Фиорентиной» (2:0) в рамках товарищеского поединка.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    Первый гол англичане забили на 39-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Ньюкасла» Мигель Альмирон.

    Точку в этом матче поставил форвард хозяев Александер Исак, который установил окончательный результат — 2:0.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ньюкасл — Фиорентина 2:0
    Голы: 1:0 Мигель Альмирон (38'), 2:0 Александер Исак (82')

    В следующем товарищеском матче «Ньюкасл» встретится с «Вильярреалом» 6 августа, а «Фиорентина» в тот же день встретится с «Ниццей».

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