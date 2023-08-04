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    Официально: Гвардиол стал игроком «Манчестер Сити»

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    Защитник Йошко Гвардиол подписал контракт с «Манчестер Сити». Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

    Йошко Гвардиол
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    Йошко Гвардиол

    Стало известно, что Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола, ведь «Ман Сити» заплатил за него 90 млн. евро и 10 — в качестве бонусов. Игрок обороны подписал контракт на 5 лет.

    Гвардиол перешел в «Манчестер Сити» из «Лейпцига». В прошлом сезоне защитник провел 41 матч за немецкую команду и забил 3 гола.

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    • На чемпионате мира 2022 года в Катаре Гвардиол стал обладателем бронзовых медалей. В составе сборной Хорватии защитник был игроком основного состава, забив один гол за 7 матчей.

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