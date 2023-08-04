Артета: Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования

Главный тренерподелился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии против

«Бороться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше. Мы рады, что имеем возможность завоевать награду. Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования.

Мы очень довольны составом и хотим обеспечить здоровую конкуренцию. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений», — приводит слова Артеты Sky Sports.