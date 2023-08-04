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    Артета: Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити»ю

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Бороться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Сделанного в прошлом сезоне было недостаточно для завоевания главного трофея, и в этот раз надо быть лучше. Мы рады, что имеем возможность завоевать награду. Встречаемся с сильнейшей командой Европы, фаворитом, и знаем, каковы требования.

    Мы очень довольны составом и хотим обеспечить здоровую конкуренцию. Мы кое-что пытаемся сделать, и время еще есть. Нужно принять несколько решений», — приводит слова Артеты Sky Sports.

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