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    Все новости спорта

    Левников рассудит ЦСКА и «Локомотив», Амелин будет работать на матче «Зенит» — «Динамо»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах третьего тура российской Премьер-лиги.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    4 августа (пятница)

    «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

    5 августа (суббота)

    «Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Александр Гончар.

    «Рубин» — «Спартак»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.

    «Оренбург» — «Урал»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.

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    • ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мартынов.

    6 августа (воскресенье)

    «Балтика» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Сергей Французов.

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Сочи» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Анатолий Цветнов.

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