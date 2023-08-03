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    «Ювентус» обыграл «Реал» в товарищеском матче

    Футбол Товарищеские матчи Ювентус Реал Мадрид
    «Ювентус» выиграл у «Реала» в товарищеском матче — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Орландо Цитрус Боул» в Орландо.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    В составе туринской команды голы забили Мойзе Кин, Тимоти Веа и Душан Влахович. За сливочных отличился Винисиус.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ювентус — Реал Мадрид 3:1
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (1'), 2:0 Тимоти Уэа (20'), 2:1 Винисиус Жуниор (38'), 3:1 Душан Влахович (90 + 5') Ювентус: Войцех Щенсны (Карло Пинсольо, 46'), Данило (Dean Donny Huijsen, 73'), Бремер, Алекс Сандро (Федерико Гатти, 46'), Тимоти Уэа (Андреа Камбьязо, 46'), Уэстон Маккенни (Ханс Николусси Кавилья, 66'), Мануэль Локателли (Enzo Barrenechea, 73'), Фабио Миретти (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 46'), Филип Костич (Матиас Соуле, 72'), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 46'), Федерико Кьеза (Душан Влахович, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Браим Диас, 75'), Хоселу (Родриго, 63'), Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Давид Алаба, 63'), Тони Кроос (Nicolas Paz Martinez, 83'), Лука Модрич (Федерико Вальверде, 63'), Франсиско Гарсия (Альваро Одриосола, 77'), Начо, Антонио Рюдигер (Орельен Чуаэми, 63'), Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 63'), Тибо Куртуа Предупреждения: Бремер Глейсон (4'), Федерико Гатти (54'), Мануэль Локателли (55'), Enzo Barrenechea (89'), Аркадиуш Милик (90 + 3')

    12 августа «Ювентус» проведет товарищеский матч против «Аталанты», а «Реал» в этот же день сыграет против «Атлетика» в первом туре нового сезона в Ла Лиге.

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