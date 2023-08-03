У ЦСКА возникли проблемы с оплатой трансфера вингера «Пахтакора»

Генеральный директор «Пахтакора»объяснил, почему московскийдо сих пор не объявил о переходе вингера

Ранее сообщалось, что Файзуллаев уже попрощался с партнерами по «Пахтакору» и отправился в Москву.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате.

Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается.

Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — приводит слова Адисмана Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Файзуллаев провел за «Пахтакор» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На его счету три игры и один забитый мяч за сборную Узбекистана.