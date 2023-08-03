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    У ЦСКА возникли проблемы с оплатой трансфера вингера «Пахтакора»

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    Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман объяснил, почему московский ЦСКА до сих пор не объявил о переходе вингера Аббосбека Файзуллаева.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    Ранее сообщалось, что Файзуллаев уже попрощался с партнерами по «Пахтакору» и отправился в Москву.

    «Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате.

    Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается.

    Думаю, все будет хорошо, но такие трудности есть. Мы свою часть выполнили и попрощались с нашим воспитанником, дальше уже работает ЦСКА», — приводит слова Адисмана Sport24.

    В нынешнем сезоне 19-летний Файзуллаев провел за «Пахтакор» шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На его счету три игры и один забитый мяч за сборную Узбекистана.

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