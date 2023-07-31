Гендиректор «Пахтакора»: Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву

Генеральный директоранонсировал переход 19-летнего вингера команды

«Файзуллаев попрощался с командой и уехал в Москву, он уже должен проходить медосмотр и прочие процедуры для перехода в ЦСКА. От армейского клуба официальных документов о трансфере футболиста мы не получали, но в ближайшее время они их оформят, и можно будет официально объявить о трансфере Аббосбека из "Пахтакора" в российскую команду», — приводит слова Адисмана Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Аббосбек Файзуллаев провел за «Пахтакор» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету 3 игры и 1 забитый мяч за сборную Узбекистана.