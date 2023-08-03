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    Евсеев: Воронежцы скупили 10 тысяч абонементов, хотя кто-то из Москвы был недоволен нашим стадионом

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    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал, в какой футбол будет играть его команда в новом сезоне.

    Вадим Евсеев
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    Вадим Евсеев

    «Будем стараться показывать агрессивный футбол, который будет приносить результат, доставлять Воронежу и болельщикам удовольствие.

    Болельщики — главный критерий оценки команды. Это не просто слова. За два с половиной дня воронежские болельщики скупили 10 тысяч абонементов! Хотя кто-то из Москвы был недоволен нашим стадионом. Такие цифры — показатель того, как в городе любят команду.

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    • Ни я, ни футболисты не можем спокойно пройти по улицам Воронежа. Тут нас все знают — от детей до бабушек. Люди приходят на стадион за несколько часов до матча. Идут с семьями, с детьми. Эта атмосфера возвращает меня во времена, когда я сам был футболистом. Тогда у команд была настоящая народная любовь. Как и у "Факела" сейчас.

    Не деньги играют в футбол. Главное — любовь болельщиков. Это много что значит для футболистов. Тут игроки со стадиона идут домой пешком, болельщики даже некоторых провожают до подъезда. Интересно, донесли бы меня до дома после "Енисея"?», — приводит слова Евсеева Sport24.

    «Факел» не набрал ни одного очка в первых двух турах РПЛ. В ближайшем матче команда Евсеева сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».

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