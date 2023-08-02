«Карабах» — «Ракув»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первый гол гости забили только на 52-й минуте встречи благодаря голу полузащитника «Ракув» Франа Тудора.

Спустя всего 8 минут «Карабах» сумел сравнять счет. Гол забил нападающий команды Редон Джиджа.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Карабах — Ракув 1:1 Голы: 0:1 Фран Тудор (52'), 1:1 Redon Xhixha (60') Карабах: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Элвин Джафаргулиев (Адама Дьякаби, 79'), Жулио Ромау, Марко Янкович, Леандру Ливраменту Андраде (Нериман Ахундзаде, 86'), Яссин Бензия (Жуниньо, 70'), Абделла Зубир, Redon Xhixha (Hamidou Keyta, 70') Ракув: John Yeboah (Bartosz Nowak, 31'), Лукаш Зволински (Fabian Piasecki, 46'), Марчин Цебуля (Sonny Kittel, 61'), Жеан Карлос, Gustav Berggren, Яннис Папаниколау, Фран Тудор (Деян Кристьян Сореску, 82'), Efstratios Svarnas, Зоран Арсенич, Богдан Раковитан, Владан Ковачевич Предупреждения: Кевин Медина (47'), Жеан Карлос (57'), Владан Ковачевич (90')

По сумме двух встреч (3:2 и 1:1) «Ракув» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.