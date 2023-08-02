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    Рахимов считает, что команду не нужно настраивать на «Спартак»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Не думаю, что команду нужно настраивать на "Спартак". Состояние нормальное, готовимся. Вчера я сказал команде, что не нужно на такие матчи настраивать. Все всё понимают. Не нужно раздражаться. Соперник серьезный и настрой должен быть таким же.

    Рыбус тренируется, делает ускорения. В ближайшее время ждем его.

    "Спартак" играл последним в туре? А в чем преимущество? За эти дни можно спокойно восстановиться. Не вижу в этом преимущество», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

    «Рубин» встретится со «Спартаком» на «Ак Барс Арене». Игра пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

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