Рахимов считает, что команду не нужно настраивать на «Спартак»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против

«Не думаю, что команду нужно настраивать на "Спартак". Состояние нормальное, готовимся. Вчера я сказал команде, что не нужно на такие матчи настраивать. Все всё понимают. Не нужно раздражаться. Соперник серьезный и настрой должен быть таким же.

Рыбус тренируется, делает ускорения. В ближайшее время ждем его.

"Спартак" играл последним в туре? А в чем преимущество? За эти дни можно спокойно восстановиться. Не вижу в этом преимущество», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» встретится со «Спартаком» на «Ак Барс Арене». Игра пройдет в субботу, 5 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.