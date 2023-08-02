Радимов назвал три главных разочарования на старте РПЛ

Российский тренерзаявил, что матч РПЛбыл самым скучным впервые за долгое время.

«Матч "Урал" — "Пари НН" — самый незрелищный и скучный за долгое время! Хочется, чтобы таких игр было меньше, ведь наш чемпионат уже приучил нас к обилию голов и яркой игре.

"Динамо". Пропускать три гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Совершенно непозволительно выигрывать 3:1, потом бросить играть и упустить победу.

Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы, но трансферов или попытки исправить её нет. Ну и Лаксальт, играющий опорника, пусть и провёл неплохой матч, но выступает там не от хорошей жизни. А ведь следующий матч — в гостях с "Зенитом"!

Безбородов и VAR — с отрывом худшее впечатления от тура. Просто необъяснимо! Стоило похвалить судейство в прошлом туре, как в этом случилось такое помутнение. Рекорд по пенальти, перебивание, нарушение протокола VAR. Короче, БАРДАК!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, что после двух туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Спартак» располагается следом.