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    Радимов назвал три главных разочарования на старте РПЛ

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    Российский тренер Владислав Радимов заявил, что матч РПЛ «Урал» — «Пари НН» был самым скучным впервые за долгое время.

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    «Матч "Урал" — "Пари НН" — самый незрелищный и скучный за долгое время! Хочется, чтобы таких игр было меньше, ведь наш чемпионат уже приучил нас к обилию голов и яркой игре.

    "Динамо". Пропускать три гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Совершенно непозволительно выигрывать 3:1, потом бросить играть и упустить победу.

    Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы, но трансферов или попытки исправить её нет. Ну и Лаксальт, играющий опорника, пусть и провёл неплохой матч, но выступает там не от хорошей жизни. А ведь следующий матч — в гостях с "Зенитом"!

    Безбородов и VAR — с отрывом худшее впечатления от тура. Просто необъяснимо! Стоило похвалить судейство в прошлом туре, как в этом случилось такое помутнение. Рекорд по пенальти, перебивание, нарушение протокола VAR. Короче, БАРДАК!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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