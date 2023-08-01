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    «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
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    Зиньковский: К сожалению, «Спартак» опять пропустил

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    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу команды над «Балтикой» во 2-м туре РПЛ (2:1).

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    «Нервной концовки не было. Просто, к сожалению, опять пропустили. Настраивались сыграть "на ноль". И после перерыва все хотели сыграть "на ноль". Но опять не получилось. Наверное, сейчас такой период, что в концовках что-то залетает и засасывает… Пускай так. Дай бог, чтобы дальше всё это отошло от нас и всё было поспокойнее.

    "Балтика не побоялась играть со 'Спартаком'? Да, они хорошо сыграли. Но, как мне кажется, это было больше от нас: не получилось то, что задумывали. А соперник как раз этим воспользовался", — цитирует Зиньковского "Чемпионат".

    "Спартак" с шестью очками занимает второе место в таблице РПЛ.

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