Мухин о перебитом пенальти в матче с «Ахматом»: Я очень удивился!

Полузащитникзаявил, что матч 2-го тура РПЛ с(3:2) войдет в историю из-за действий судьи.

«Иногда брали инициативу на себя, контролировав мяч. Получилось провести несколько хороших атак, но в целом игра была равной. Если говорить про пенальти, то матч войдет в историю, потому что были показаны еще три красные карточки.

Перебитый пенальти? Я очень удивился! Вроде бы пробили пенальти, затем свисток — никто ничего не понял. Почему рефери сразу не посмотрел видеоповтор, не понимаю.

Арбитры должны понести наказание? Не хочу судить их, это не мое дело, — сказал Мухин "Матч ТВ".

Напомним, что главный арбитр в матче "Ахмат" — "Спартак" Владислав Безбородов назначил 5 пенальти и показал 3 красные карточки.

В следующем матче "красно-белые" встретятся 5 августа с "Рубином" в рамках 3-го тура РПЛ.