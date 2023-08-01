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    Мухин о перебитом пенальти в матче с «Ахматом»: Я очень удивился!

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    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что матч 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2) войдет в историю из-за действий судьи.

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    «Иногда брали инициативу на себя, контролировав мяч. Получилось провести несколько хороших атак, но в целом игра была равной. Если говорить про пенальти, то матч войдет в историю, потому что были показаны еще три красные карточки.

    Перебитый пенальти? Я очень удивился! Вроде бы пробили пенальти, затем свисток — никто ничего не понял. Почему рефери сразу не посмотрел видеоповтор, не понимаю.

    Арбитры должны понести наказание? Не хочу судить их, это не мое дело, — сказал Мухин "Матч ТВ".

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    • Напомним, что главный арбитр в матче "Ахмат" — "Спартак" Владислав Безбородов назначил 5 пенальти и показал 3 красные карточки.

    В следующем матче "красно-белые" встретятся 5 августа с "Рубином" в рамках 3-го тура РПЛ.

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