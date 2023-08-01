Личка высказался о возможном уходе нескольких игроков «Динамо»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Это работа тренера, когда один из твоих лучших игроков может уйти. Я, как тренер, буду говорить, чтобы Саба и Захарян остались. Но по-человечески буду желать им всего наилучшего, чтобы у них все получилось.
Если Саба пойдет в "Лион" это не шаг, а три шага вперед для его карьеры. "Лацио" я знаю не так хорошо, как "Лион". Знаю город», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России».
Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3). В этом матче полузащитник команды Арсен Захарян забил гол и сделал голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался.