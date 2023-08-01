Личка высказался о возможном уходе нескольких игроков «Динамо»

Главный тренерзаявил, что возможный переход защитника команды— это три шага вперед для его карьеры.

«Это работа тренера, когда один из твоих лучших игроков может уйти. Я, как тренер, буду говорить, чтобы Саба и Захарян остались. Но по-человечески буду желать им всего наилучшего, чтобы у них все получилось.

Если Саба пойдет в "Лион" это не шаг, а три шага вперед для его карьеры. "Лацио" я знаю не так хорошо, как "Лион". Знаю город», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что в последнем туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3). В этом матче полузащитник команды Арсен Захарян забил гол и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорвался.