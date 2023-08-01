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    «Арис» выбил БАТЭ из квалификации Лиги чемпионов

    БАТЭ — «Арис»: счет матча 3:5, обзор голов

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    Борисовский БАТЭ потерпел домашнее поражение от кипрского «Ариса» (3:5) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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    Гости открыли счет на 8-й минуте. Провалилась оборона БАТЭ, нападающий Уоррен Шави после вертикального паса вывалился 1 на 1 с Кудравецем и реализовал свой шанс.

    На 25-й минуте белорусы получили право на пенальти — Лаптев закрывал мяч корпусом в чужой штрафной площадке, а его только при помощи рук повалил на газон Мукету-Муссунда. Валерий Громыко уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

    Всего две минуты спустя «Арис» вновь повел. По правому краю легко в штрафную площадку вошёл Шави, который прострелил на дальнюю штангу, а там в падении на замыкании сработал Янник Гомис.

    На 35-й минуте Шави сместился с правого фланга вдоль линии штрафной площади и мощно пробил по воротам, Кудравец парировал мяч перед собой, а на добивании первым оказался левый защитник Кажу.

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    • На 48-й минуте БАТЭ вновь сократил отставание. На правом фланге угловой накоротке разыграли белорусы, после чего Громыко выполнил навес на правую штангу на Лаптева, тот выполнил скидку в центр, а Мартынов с пары метров буквально внёс мяч в ворота.

    На 56-й минуте провели атаку номинальные гости, Бенгтссон принял мяч неподалёку от угла штрафной площади БАТЭ, сместился немного в центр, после чего мощно пробил точно под дальнюю штангу.

    А на 74-й минуте левым флангом провели быструю атаку киприоты с прострельной передачей на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Мариуш Стемпиньски.

    В компенсированное время в ворота гостей был назначен второй пенальти — Мукету-Муссунда в районе 11-метровой отметки не успел за соперников, поймав его на бедро. Пробил с точки Денис Лаптев на силу в правую «девятку».

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    БАТЭ — Арис Лимасол 3:5
    Голы: 0:1 Warren Shavy (8'), 1:1 Валерий Громыко (пенальти) (25'), 1:2 Yannick Gomis (26'), 1:3 Caju (35'), 2:3 Aleksandr Martynov (48'), 2:4 Leo Bengtsson (56'), 2:5 Мариуш Стемпиньски (74'), 3:5 Денис Лаптев (пенальти) (90 + 3') БАТЭ: Андрей Кудравец, Danila Nechaev, Ruslan Khadarkevich, Sidi Bane (Aleksandr Martynov, 42'), Sherif Jimoh (Владислав Малькевич, 69'), Дмитрий Подстрелов (Dmitri Antilevski, 69'), Denis Grechikho (Sead Islamovic, 69'), Валерий Бочеров, Валерий Громыко (Сергей Волков, 84'), Artem Kontsevoy, Денис Лаптев Арис Лимасол: Warren Shavy (Мариуш Стемпиньски, 46'), Leo Bengtsson, Yannick Gomis (Jaden Sean Montnor, 73'), Mihlali Samson Mabhuti Mayambela, Кароль Струски (Велько Николич, 57'), Julius Szoke, Caju (Слободан Урошевич, 57'), Alex Yowan Kevin Moucketou Moussounda, Франц Брорссон (Mamadou Sane, 46'), Стив Яго, Vanailson Предупреждения: Франц Брорссон (3'), Sherif Jimoh (15'), Alex Yowan Kevin Moucketou Moussounda (24'), Ruslan Khadarkevich (30'), Валерий Бочеров (32')

    В первом матче «Арис» победил со счетом 6:2 и по сумме двух матчей прошел в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где сыграет с победителем матча «Ракув» — «Карабах».

    БАТЭ отправится в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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