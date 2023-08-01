БАТЭ — «Арис»: счет матча 3:5, обзор голов

Гости открыли счет на 8-й минуте. Провалилась оборона БАТЭ, нападающий Уоррен Шави после вертикального паса вывалился 1 на 1 с Кудравецем и реализовал свой шанс.
На 25-й минуте белорусы получили право на пенальти — Лаптев закрывал мяч корпусом в чужой штрафной площадке, а его только при помощи рук повалил на газон Мукету-Муссунда. Валерий Громыко уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
Всего две минуты спустя «Арис» вновь повел. По правому краю легко в штрафную площадку вошёл Шави, который прострелил на дальнюю штангу, а там в падении на замыкании сработал Янник Гомис.
На 35-й минуте Шави сместился с правого фланга вдоль линии штрафной площади и мощно пробил по воротам, Кудравец парировал мяч перед собой, а на добивании первым оказался левый защитник Кажу.
На 48-й минуте БАТЭ вновь сократил отставание. На правом фланге угловой накоротке разыграли белорусы, после чего Громыко выполнил навес на правую штангу на Лаптева, тот выполнил скидку в центр, а Мартынов с пары метров буквально внёс мяч в ворота.
На 56-й минуте провели атаку номинальные гости, Бенгтссон принял мяч неподалёку от угла штрафной площади БАТЭ, сместился немного в центр, после чего мощно пробил точно под дальнюю штангу.
А на 74-й минуте левым флангом провели быструю атаку киприоты с прострельной передачей на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Мариуш Стемпиньски.
В компенсированное время в ворота гостей был назначен второй пенальти — Мукету-Муссунда в районе 11-метровой отметки не успел за соперников, поймав его на бедро. Пробил с точки Денис Лаптев на силу в правую «девятку».
В первом матче «Арис» победил со счетом 6:2 и по сумме двух матчей прошел в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где сыграет с победителем матча «Ракув» — «Карабах».
БАТЭ отправится в третий квалификационный раунд Лиги Европы.