Гаджиев озвучил цель махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо»рассказал о трансферных планах и турнирной задаче дагестанского клуба.

«Есть ли уже у нашего клуба задача на следующий сезон? Мы говорим сначала о задачах, а потом о целях, с точки зрения достижения результата. Цель одна — выйти в РПЛ. Это долгосрочная цель. Неизвестно, когда мы попадём в высший дивизион.

Конкретных задач на сезон много. Например, у нас сейчас будет стартовать вторая команда во Второй лиге. Повторюсь, у основного состава цель одна — попасть в РПЛ. У нас хорошая инфраструктура, качественный человеческий ресурс и большие традиции. Махачкала должна играть в РПЛ. Не скажу, что это должно произойти в скором времени», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне‑2022/23 «Динамо» заняло восьмое место в Первой Лиге.