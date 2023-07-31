ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — ЦСКАБенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями
  • 10:11
    • Дембеле дал согласие на переход в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Гаджиев озвучил цель махачкалинского «Динамо»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о трансферных планах и турнирной задаче дагестанского клуба.

    Гаджи Гаджиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаджи Гаджиев

    «Есть ли уже у нашего клуба задача на следующий сезон? Мы говорим сначала о задачах, а потом о целях, с точки зрения достижения результата. Цель одна — выйти в РПЛ. Это долгосрочная цель. Неизвестно, когда мы попадём в высший дивизион.

    Конкретных задач на сезон много. Например, у нас сейчас будет стартовать вторая команда во Второй лиге. Повторюсь, у основного состава цель одна — попасть в РПЛ. У нас хорошая инфраструктура, качественный человеческий ресурс и большие традиции. Махачкала должна играть в РПЛ. Не скажу, что это должно произойти в скором времени», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

    В сезоне‑2022/23 «Динамо» заняло восьмое место в Первой Лиге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • «Алания» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Свифт Эсперанж — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Будучность — Струга
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры