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    Абаскаль: Впервые мы играем против команды, которая у нас дома прессингует все 90 минут

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура РПЛ.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Очень интересная игра. Впервые мы играем против команды, которая у нас дома прессингует все 90 минут. Представьте, сколько это требует усилий. Но в первые 20 минут мы могли забивать три гола: Тео, Квинси и Соболев. Поздравляю "Балтику" и их тренера — они показали отличный футбол, показывая характер на протяжении всего матча. Ведь футбол — это шоу.

    Я на сто процентов уверен, что после тяжелой поездки в Краснодар у ребят накопилась усталость. И вот после 20 стартовых минут стали терять концентрацию, ошибаться, терять мячи...

    Соперник делал подачи издалека — не доходя до штрафной. Два их форварда были в нашей штрафной. Выглядело это опасно, но по факту таковым не было. Нам не хватало спокойствия при владении мячом. Допустили ошибку при голе со стандарта в концовке. Сейчас у нас мало времени на отдых — нужно готовиться к следующей игре», — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

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