«Тюмень» — «Енисей»: счет матча 1:0, обзор голов

Единственный гол хозяева забили только на 79-й минуте встречи. Отличился нападающий тюменцев Евгений Татаринов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Енисей 1:0
Гол: 1:0 Евгений Татаринов (79') Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Андреа Чуканов, Markelov I., Никита Печенкин, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Александр Масловский, Savelyev M., Виталий Стежко Предупреждения: Денис Самойлов (32'), Markelov I. (58'), Bolotov E. (60')
В следующем матче «Тюмень» встретится 5 августа с «Ленинградцем» в рамках Первой лиги, а «Енисей» сыграет тульским «Арсеналом» 7 августа.