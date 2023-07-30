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    «Тюмень» минимально обыграл «Енисей» в матче Первой лиги

    «Тюмень» — «Енисей»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Тюмень» одержала победу над «Енисеем» (1:0) в 3-м туре российской Премьер-лиги.

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    Единственный гол хозяева забили только на 79-й минуте встречи. Отличился нападающий тюменцев Евгений Татаринов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Енисей 1:0
    Гол: 1:0 Евгений Татаринов (79') Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Андреа Чуканов, Markelov I., Никита Печенкин, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Александр Масловский, Savelyev M., Виталий Стежко Предупреждения: Денис Самойлов (32'), Markelov I. (58'), Bolotov E. (60')

    В следующем матче «Тюмень» встретится 5 августа с «Ленинградцем» в рамках Первой лиги, а «Енисей» сыграет тульским «Арсеналом» 7 августа.

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