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    Личка: За 45 минут очков не дают

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поединок против «Крыльев Советов».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «65 минут контролировать игру — плохо. В футбол играют 95–98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры. В первом тайме показали очень хороший футбол, показали, что ребята могут играть в короткий пас, соперник забил нам из‑за технической ошибки, такое случается. Но когда после 65‑й минуты садимся, начинаем бояться, когда думаешь о негативном, это приходит. Красивый гол Бейла, но у него было много свободного пространства, никто не встречал его и дал пробить. За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше.

    Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверенны в себе. Может все случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, — уметь выигрывать тяжелые матчи. Как "Зенит" в матче с "ПАРИ НН". Мы вот вели со счетом 3:1, и надо уметь контролировать до конца и побеждать. Нам нужно думать о защите, потому что мы пропустили по три гола в первых двух турах. Невозможно забивать в каждом матче по 4–5 мячей. Голова решает в футболе многое, потому что физически мы работаем, стараемся. Нужно верить в себя и в то, что ты можешь достигнуть больших целей», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

    «Динамо» набрало первое очко и занимает девятое место. «Крылья Советов» находятся на первой строчке с 4 баллами.

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