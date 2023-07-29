1-й таймКрылья Советов — ДинамоОнлайн
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    «Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд

    «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч второго тура РПЛ.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.

    Запасные: Фролов, Ломаев, Горшков, Барач, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Иванисеня, Чалый, Бобер, Попов.

    «Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

    Запасные: Лещюк, Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Лесовой, Макаров, Карапузов, Кутицкий, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.

  • «Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция 2-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Динамо»
  • Сегодня

    • Начало противостояния запланировано на 15:00 мск. С прогнозом на этот матч можете ознакомиться тут.

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