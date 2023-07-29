Второй тур Мир РПЛ открывается в Самаре. «Крылья Советов» на своем поле сыграют против московского «Динамо». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Крылья Советов»

В прошлом сезоне самарская команда спаслась от попадания в стыковые матчи, опередив «Пари НН» и «Факел» на два очка. Таким образом, «Крылья Советов» третий год подряд сыграют в высшем дивизионе страны.

На старте сезона 2023/2024 подопечные Игоря Осинькина добыли победу в Грозном, обыграв местный «Ахмат». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива из Самары.

Первый же матч группового этапа Кубка России «Крылья Советов» провели неудачно. Самарцы принимали дома новичка РПЛ — калининградскую «Балтику» и потерпели фиаско со счетом 2:3. На гол Хубулова на 10-й минуте встречи гости ответили тремя точными ударами в исполнении Фернандеса, Энрикеса и Кузьмина.

За минуту до окончания основного времени матча Бэйл сократил отставание до минимума, но этого оказалось недостаточно, чтобы перевести встречу в серию послематчевых пенальти.

«Динамо»

Перед стартом сезона «Динамо» возглавил бывший тренер «Оренбурга» Марцел Личка. Дебют чешского специалиста в московском клубе вышел неубедительным.

«Бело-голубые» открывали новый сезон домашним матчем против «Краснодара». Уже после первого тайма москвичи пропустили два гола, а на старте второй половины счет стал уже 3:0 в пользу гостей.

Федор Смолов забил свой гол на 61-й минуте игры, сократив отставание, но этот мяч так и остался единственным для «Динамо». 1:3 — первое поражение «бело-голубых» при Личке.

Москвичи могли реабилитироваться в стартовом матче Кубка России, но и здесь «Динамо» постигла неудача. Гостевой матч против «Пари НН» закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты нижегородской команды.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды четырежды встречались между собой. «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России выбили москвичей из турнира (общий счет 3:2), а в чемпионате страны оба матча остались за «Динамо» (2:0 в гостях и 1:0 дома).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» с коэффициентом 2.80.