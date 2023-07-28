ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре
  • 12:09
    • Стало известно, какую сумму «ПСЖ» потребует у «Реала» за Мбаппе
  • 11:35
    • Кукуляк рассудит «Зенит» и «Ростов», Кукуян будет работать на матче «Спартак» — «Балтика»
  • 11:07
    • «Спартак» готов заплатить 5 млн евро за защитника «Олимпиакоса»
    Все новости спорта

    Агент: Для «Гавра» подписание Кузяева — большая победа

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Гавр Лига 1 Футбол Франции Футбол России
    Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал переход бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    «Три года назад Далер не попал в одну из ведущих европейских лиг только за счет определенного стечения обстоятельств.

    Он универсальный футболист, способный играть на многих позициях, быть очень продуктивным, выполняя огромный объем работы.

    Сейчас произошло то, что должно было произойти. Уверен это лишь определенный шаг. Дальше — больше!

  • СМИ узнали зарплату Кузяева в «Гавре»
  • Читайте по теме

    • Я не участвовал в общении с "Гавром", поэтому не знаю всех переговорных нюансов.

    У Далера были и другие варианты, как в топ-5, так и в других крепких европейских чемпионатах.

    Он все взвесил и решил остановиться именно на этом варианте. Думаю, для "Гавра" большая победа, что они смогли подписать Далера», — приводит слова Агузарова Sport24.

    Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан на два года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Акрон» продлить победную серию?
  • «Акрон» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • ПСЖ быстро разберется с японцами
  • ПСЖ — «Сересо Осака». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сересо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:20
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 29 июля
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Ван Аш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры