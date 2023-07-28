Коваленко рассказал, после чего решил перейти в «Зенит»

Полузащитникрассказал, что звонок тренера сине-бело-голубыхстал решающим фактором в его переходе в состав петербургского клуба.

«Да, он звонил перед переходом. Говорил, что рассчитывает на меня и ждёт. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер. Если и были сомнения, то потом они пропали. Естественно, игровое время мне не обещали, но понимаю, что всё зависит от меня. А потом, когда я пришёл он встретил меня на базе — тоже приятно.

Отговаривал ли меня кто-то? Нет. Как можно отговаривать от перехода в "Зенит"? Понятно, что здесь высокая конкуренция. Но нет. Никто не отговаривал», — цитирует Коваленко «Чемпионат».