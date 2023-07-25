«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

Петербургскийодержал домашнюю победу над грозненским(2:0) в матче группового этапа Кубка России в группе С.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте, когда игроки «Зенита» убежали в контратаку. Мостовой слева прострелил к линии штрафной гостей, где Клаудиньо элегантно пропустил мяч, а Сергеев аккуратно отыграл в центр на Мантуана, который сыграл на одной линии с защитником и с разворота поразил ворот Шелии.

На 80-й минуте Кассьерра выполнил великолепную проникающую передачу на ход Клаудиньо, который аккуратно протолкнул мяч мимо Шелии в сторону створа, и мог вколачивать его в пустой створ Мостовой, но не стал «отнимать» гол у своего партнёра.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Зенит — Ахмат 2:0 Голы: 1:0 Густаво Мантуан (39'), 2:0 Клаудиньо (80') Зенит: Александр Васютин, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Клаудиньо, Эдуардо Кейрос, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Иван Сергеев Ахмат: Гиорги Шелия, Гамид Агаларов, Бернард Бериша, Марат Быстров, Ясмин Челикович, Заим Диванович, Владимир Ильин, Владислав Камилов, Андрей Семёнов, Дарко Тодорович, Ризван Уциев Предупреждения: Дарко Тодорович (30'), Эдуардо Кейрос (59'), (89')

В следующем матче Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» дома примет «Балтику» днем позже.