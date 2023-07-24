Мансилья заявил, что мечтает поиграть в большом клубе РПЛ

Полузащитникрассказал о задачах команды на сезон 2023/2024 РПЛ.

«Задача на сезон — оказаться как можно выше, закончить чемпионат в числе первых шести команд РПЛ.

Моя мечта — поиграть в какой-нибудь хорошей и большой команде РПЛ», — сказал Мансилья Чемпионату.

Напомним, что в прошлом сезоне Мансилья провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. В этом сезоне полузащитник провел один матч против «Спартака», в котором не отметился результативными действиями.

Напомним, что в 1-м туре РПЛ «Оренбург» обыграл «красно-белых» (3:2).