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    Мансилья заявил, что мечтает поиграть в большом клубе РПЛ

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    Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал о задачах команды на сезон 2023/2024 РПЛ.

    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья

    «Задача на сезон — оказаться как можно выше, закончить чемпионат в числе первых шести команд РПЛ.

    Моя мечта — поиграть в какой-нибудь хорошей и большой команде РПЛ», — сказал Мансилья Чемпионату.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне Мансилья провел 22 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. В этом сезоне полузащитник провел один матч против «Спартака», в котором не отметился результативными действиями.

    Напомним, что в 1-м туре РПЛ «Оренбург» обыграл «красно-белых» (3:2).

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