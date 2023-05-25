«ПСЖ» предложил «Спортингу» 60 млн евро за уругвайского полузащитника

намерен приобрести полузащитника лиссабонского «Спортинга»

По информации Record, известный агент Жорже Мендеш сообщил руководству португальского клуба о том, что парижане готовы заплатить за Угарте 60 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока в качестве отступных.

Одним из основных конкурентов «ПСЖ» будет «Ливерпуль», который планирует укрепить среднюю линию после ухода из команды Наби Кейта, Джеймса Милнера и Алекса Окслейда-Чемберлена.

В текущем сезоне Угарте провел в чемпионате Португалии 31 матч, в которых не отметился результативными действиями.