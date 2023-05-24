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    «Ман Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» в АПЛ

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Брайтон» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в матче 32-го тура АПЛ. Результат — ничья 1:1.

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    Сначала Фил Фоден открыл счет с передачи Эрлинга Холанна. Это случилось на 25-й минуте. Через 13 минут Хулио Энсисо ответил на выпад «горожан».

    За 7 минут до гола «Брайтон» забил, но мяч Каору Митомы не засчитали из-за игры рукой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 0:1 Филип Фоден (25'), 1:1 Хулио Сесар Энсисо (38') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Паскаль Гросс, Ян Паул ван Хекке, Леви Колвилл, Первис Эступинан, Мойсес Кайседо, Билли Гилмор (Алексис Мак Аллистер, 52'), Facundo Valentin Buonanotte (Дениз Ундав, 75'), Хулио Сесар Энсисо (Эван Фергюсон, 52'), Каору Митома, Дэнни Уэлбек (Йоэл Велтман, 75') Манчестер Сити: Филип Фоден (Коул Палмер, 51'), Эрлинг Холанд, Рияд Марез, Бернарду Силва (Калвин Филлипс, 84'), Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне (Хулиан Альварес, 57'), Рико Льюис, Родриго Эрнандес, Джон Стоунс (Серхио Гомес, 84'), Кайл Уолкер, Штефан Ортега Предупреждения: Бернарду Силва (41'), Pep Guardiola (83'), Йоэл Велтман (89'), Ян Паул ван Хекке (90 + 1')
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