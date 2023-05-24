«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

не выявили победителя в матче 32-го тура АПЛ. Результат — ничья 1:1.

Сначала Фил Фоден открыл счет с передачи Эрлинга Холанна. Это случилось на 25-й минуте. Через 13 минут Хулио Энсисо ответил на выпад «горожан».

За 7 минут до гола «Брайтон» забил, но мяч Каору Митомы не засчитали из-за игры рукой.