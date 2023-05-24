Защитник «Фиорентины» Бираги высказался о предстоящем финале Кубка Италии с «Интером»

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Италии с

«Представляю ли я, как будет отмечать Флоренция победу в Кубке Италии? Я хотел бы увидеть это, а не представлять. У нас всегда была эта поддержка, Флоренция горит энтузиазмом, это витает в воздухе.

Мы здесь, мы готовы, мы знаем, что это значит для Флоренции — страстной и еще не привыкшей к победам», — приводит слова Бираги Football Italia.

Напомним, что финальный матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» состоится 24 мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертом можно посмотреть по этой ссылке.