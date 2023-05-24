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    Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?

    «Фиорентина» — «Интер». Ставка (к. 2.02) и прогноз на финал Кубка Италии по футболу 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Интер»
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    «Интер» может выиграть два трофея в текущем сезоне
    24 мая в финале Кубка Италии «Фиорентина» сыграет против «Интера». Начало — в 22:00 по мск. «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 24 Мая 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Фиорентина»

    Ранее в этом кубковом розыгрыше «Фиалки» поочередно справились с «Сампдорией» и «Торино», одолев этих соперников на своем поле, после чего в полуфинале прошла «Кремонезе» после двух матчей.

    В чемпионате Италии «Фиорентина» занимает 11-е место, в 36-ти матчах коллектив набрал 50 очков. В рамках минувшего тура «Скуадра Виола» сыграла вничью с «Торино» (1:1).

    Кроме того, флорентийский клуб пробился в финал Лиги конференций, в котором сыграет с английским «Вест Хэмом». Таким образом, он может выиграть сразу два трофея.

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    Коллектив не знает поражений три последних поединка во всех турнирах при двух победах и одной ничьей, поэтому имеет шанс на успех в грядущей встрече.

    «Интер»

    Команда входит в топ-4 Серии А. За два тура до конца чемпионата «Интер» ведет борьбу с «Лацио» и «Миланом» выход в Лигу чемпионов.

    Команда проводит отличный сезон за счет высокой результативности. «Интер» забил 67 голов за 36 встреч — это 2-й результат в лиге после «Наполи».

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    • Команда также вышла в финал Лиги чемпионов после того, как обыграла «Милан» (1:0). В решающем поединке турнира она встретится с «Манчестер Сити».

    Поражение от «Наполи» (1:3) в прошлом туре прервала беспроигрышную серию коллектива в девять матчей и победную — в восемь поединков, так что дружина Индзаги находится в отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Фиорентины» оценивается в 3,51, ничья — также в 3,35.

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    Номинальные гости выиграли восемь из девяти последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,97, ведь в четырех из шести последних поединков номинальных гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Фиорентина» — «Интер»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
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