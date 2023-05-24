Билялетдинов предложил сборной России договориться о матче с Бразилией

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал новость о том, что сборнаяотказалась играть с

Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян.

«С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Наверное, Камерун отказался проводить матч по каким-то своим причинам. Значит, надо искать других соперников.

Можно попробовать договориться со сборной Бразилии. Вопрос в том, пойдут ли они на такой шаг или нет.

Поиск соперников — глобальная задача, которая будет прорабатываться не один день и не одну неделю.

Если не получится, можно организовать товарищеский турнир. Кто захочет, тот приедет. Тогда наша команда гарантированно проведет несколько матчей.

РФС отказался от участия в чемпионате CAFA? Наверное, это решение принято под каким-то натиском. УЕФА мог выступить против. Я бы уже давно психанул и делал бы, что хочу. Они делают, что пожелают, а мы не можем?», — приводит слова Билялетдинова «Спорт день за днем».

Напомним, сборная России должна была сыграть с Камеруном 15 июня в Москве.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).