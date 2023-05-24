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    Билялетдинов предложил сборной России договориться о матче с Бразилией

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    Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о том, что сборная Камеруна отказалась играть с Россией.

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    Ранее стало известно, что правительство Камеруна запретило национальной команде играть против россиян.

    «С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Наверное, Камерун отказался проводить матч по каким-то своим причинам. Значит, надо искать других соперников.

    Можно попробовать договориться со сборной Бразилии. Вопрос в том, пойдут ли они на такой шаг или нет.

    Поиск соперников — глобальная задача, которая будет прорабатываться не один день и не одну неделю.

    Если не получится, можно организовать товарищеский турнир. Кто захочет, тот приедет. Тогда наша команда гарантированно проведет несколько матчей.

    РФС отказался от участия в чемпионате CAFA? Наверное, это решение принято под каким-то натиском. УЕФА мог выступить против. Я бы уже давно психанул и делал бы, что хочу. Они делают, что пожелают, а мы не можем?», — приводит слова Билялетдинова «Спорт день за днем».

    Напомним, сборная России должна была сыграть с Камеруном 15 июня в Москве.

    Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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