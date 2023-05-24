Алдонин: Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Россиипрокомментировал новость об освобождении из-под стражи бывшего директора «Чертаново»

В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и выпустил его из тюрьмы.

«Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время. В какой-то мере справедливость восторжествовала. Самое главное, что его отпустили.

Ларин — футбольный человек, приложил руку к воспитанию многих футболистов. Хорошо, что так произошло. Надеюсь, для него эта ситуация закончится, а он вернётся в футбол и продолжит его развивать», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.