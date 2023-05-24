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    Алдонин: Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время

    Футбол Чертаново Футбол России
    Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость об освобождении из-под стражи бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    В среду, 24 мая, московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию защиты Ларина и выпустил его из тюрьмы.

    «Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время. В какой-то мере справедливость восторжествовала. Самое главное, что его отпустили.

    Ларин — футбольный человек, приложил руку к воспитанию многих футболистов. Хорошо, что так произошло. Надеюсь, для него эта ситуация закончится, а он вернётся в футбол и продолжит его развивать», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

  • Ларин сможет заниматься футбольной деятельностью после выхода из тюрьмы
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    • В сентябре Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Также с него было взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ларин, возглавлявший академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год, по версии следствия, завышал количество воспитанников академии для получения дополнительного финансирования.

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