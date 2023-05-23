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    Левандовский выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

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    Стали известны составы на матч 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид» — «Барселона».

    «Барселона»
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    «Барселона»

    «Вальядолид»: Масип, Фреснеда, Оласа, Санчес, Фернандес, Меса, Агуадо, Плано, Ларин, Мачис, Плата.

    «Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Роберто, Кристенсен, Бальде, Гави, де Йонг, Гарсия, Левандовский, Торре, Рафинья.

  • Смотреть матч Вальядолид — Барселона онлайн 23.05.2023 в 23:00. Прямая трансляция
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    • Матч между этими командами состоится 23 мая в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка можно посмотреть по этой ссылке.

    «Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры с 35-ю очками в активе. «Барселона» — на 1-й строчке (85).

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