Левандовский выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Вальядолидом»

Стали известны составы на матч 36-го тура испанской Примеры

«Вальядолид»: Масип, Фреснеда, Оласа, Санчес, Фернандес, Меса, Агуадо, Плано, Ларин, Мачис, Плата.

«Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Роберто, Кристенсен, Бальде, Гави, де Йонг, Гарсия, Левандовский, Торре, Рафинья.

Матч между этими командами состоится 23 мая в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка можно посмотреть по этой ссылке.

«Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры с 35-ю очками в активе. «Барселона» — на 1-й строчке (85).