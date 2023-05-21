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    Талалаев: «Химки» по всем показателям уступили «Ахмату»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Абсолютно по делу проиграли. Встречались команды, на мой взгляд, разного уровня. Это показывает таблица. Первый тайм наша команда провела достаточно цельно, собранно.

    Единственная ошибка на своей половине поля, за которую поплатились контратакой и пропустили гол. Что касается самоотдачи, движений и стремлений ребят, в первом тайме — вопросов нет.

    Во втором — пришлось рисковать, перестроиться на более атакующую схему. Получили два гола со стандартов от "Ахмата", у которого сегодня проблемы с центральными защитниками.

    Объективно по всем показателям мы сегодня мы уступаем "Ахмату". Обидно, что не смогли на запредельном желании, на стремлении, совершить невозможное, сохранять эту концентрацию достаточно долго.

    Похожий рисунок был на матче с "Локомотивом", то есть мы играем какое-то время, а когда становится тяжело, у ребят опускаются руки. Нужно время, чтобы изменить это.

    Нужно менять психологию игроков и играть до последней минуты. Вот моё видение. "Ахмат" с победой. Заслуженно. Идут на рекорд по месту и по очкам», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».

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    • Напомним, что «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 5 баллов.

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