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    «Ахмат» разгромил «Химки» в матче РПЛ

    «Ахмат» — «Химки»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Ахмат» обыграл «Химки» (3:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат» — «Химки»
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    «Ахмат» — «Химки»

    Первый гол хозяева забили на 28-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Ахмата» Владислав Карапузов.

    В самом начале второго тайма грозненцы удвоили свое преимущество благодаря голу полузащитника команды Артёма Тимофеева.

    На 63-й минуте встречи хозяева сделали счет разгромным. Гол забил Евгений Харин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Химки 3:0
    Голы: 1:0 Владислав Карапузов (28'), 2:0 Артём Тимофеев (49'), 3:0 Евгений Харин (63'), : (82') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Марат Быстров, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Gbamble B. N. J., Евгений Харин, Владислав Карапузов, Владислав Камилов, Артём Тимофеев, Мохамед Конате Химки: Антон Митрюшкин, Виталий Лысцов, Никола Антич, Лев Скворцов, Лео Андраде, Стефан Мелентиевич, Петар Голубович, Неманья Главчич, Александр Долгов, Жаниу Бикел, Маркос Гильерме Предупреждения: Стефан Мелентиевич (5'), Артём Тимофеев (11'), Александр Долгов (45'), Владислав Камилов (55'), Владислав Карапузов (61'), Дарко Тодорович (69')

    После этого матча «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Химки» — на 15-й строчке (18).

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