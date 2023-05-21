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    Президент «Ахмата»: Не понимаем, зачем ввели Fan ID. Из‑за нововведений стадион не может заполниться

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    Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал выступление грозненского клуба в нынешнем сезоне, а также выступил с критикой карты болельщика (Fan ID), которая необходима для посещения матчей РПЛ.

    Магомед Даудов
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    Магомед Даудов

    «Ахмат» в 28-м туре разгромил дома «Химки» (3:0). Команда под руководством Сергея Ташуева занимает пятое место в таблице чемпионата России и может финишировать в топ-3.

    «Руководство республики в лице почетного президента футбольного клуба "Ахмат" героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, чеченский народ и руководство клуба довольны местом, которое занимает "Ахмат" в российском футболе. Мы довольны работой тренерского штаба.

    Недовольны тем, что, к сожалению, из‑за нововведений стадион, как во всех российских городах (где проводятся матчи РПЛ), не может заполниться. Мы не понимаем, зачем это (карту болельщика) ввели. Вы сами знаете, что и на других футбольных стадионах, и на "Ахмат Арене" в частности всегда у нас были порядок и безопасность. Не понимаем, какая разница между стадионом и театром, если кто‑то захочет подебоширить, он сделает это и там, и там. Это очень здорово мешает посещаемости, сказывается на зрелищности.

    Мы все знаем, как трудно клубам в экономическом плане. "Ахмат" стал первым футбольным клубом, который давным‑давно живет под этими санкциями. Возможно, некоторые клубы в этом плане чуть‑чуть удивились, но мы под этими санкциями живем давно. Футбол — народная игра в нашей республике, стадион "Ахмат Арена" всегда славился тем, что собирал большое количество болельщиков.

    Желаем всем клубам, чтобы побольше было красивых игр, поменьше травм. Как вы заметили, "Ахмат" играл с "Химками" без (номинальных) центральных защитников, плюс еще два футболиста на ровном месте травмировались. Это футбол, так бывает. Как говорят, в хоккей играют настоящие мужчины. И в футбол тоже играют настоящие мужчины.

    Календарь сложился таким образом, что ближайший матч мы играем с прямым конкурентом — "Ростовом". В заключительной игре — с "Краснодаром", который тоже находится рядом. А в воскресенье они играют между собой. В любом случае мы постараемся выложиться в этих матчах на все 100%», — приводит слова Даудова «Матч ТВ».

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