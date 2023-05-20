Семак: Большое уважение нашей команде, что играет до последней секунды

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(2:2).

«Достаточно интересная получилась игра: хорошие скорости, интенсивность, много борьбы, забитых мячей. Думаю, такая игра нравится болельщикам. Я рад той игре, которую показали наши футболисты.

Мы всегда рассчитываем на победу. Большое уважение нашей команде, что играет до последней секунды. Конечно, ошибки есть, но движение и желание понравились», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне, занимая 1-е место с 66-ю баллами.