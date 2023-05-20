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    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
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    Семак: Большое уважение нашей команде, что играет до последней секунды

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал свой комментарий относительно поединка против «Оренбурга» (2:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Достаточно интересная получилась игра: хорошие скорости, интенсивность, много борьбы, забитых мячей. Думаю, такая игра нравится болельщикам. Я рад той игре, которую показали наши футболисты.

    Мы всегда рассчитываем на победу. Большое уважение нашей команде, что играет до последней секунды. Конечно, ошибки есть, но движение и желание понравились», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    После этого матча «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне, занимая 1-е место с 66-ю баллами.

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