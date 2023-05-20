Кришито: Я прекращаю играть, но я не уйду из футбола, потому что футбол для меня — это жизнь

Итальянский защитникдал комментарий по поводу своего решения завершить карьеру игрока. 36-летний футболист закончил играть в «Дженоа», а клуб вышел в Серию А.

«Я знал, что этот момент наступит, момент, с которым рано или поздно сталкивается каждый профессиональный футболист. Дорогой футбол, мне нужно сказать много слов, но я постараюсь быть кратким. Спасибо всем людям, которые были со мной в этом долгом и увлекательном путешествии. Спасибо моей семье, моей жене, моим детям, которым я смог передать свою страсть к Генуе.

Спасибо Генуя. По дороге мы попрощались и обнялись 5 раз: каждый раз, когда мы снова обнимались, это было так же прекрасно, как и в первый раз. Каждый раз, когда я надевал эту рубашку, я отдавал всего себя, с любовью. Завершение карьеры повышением в Серии А, безусловно, лучший способ попрощаться с гордостью и эмоциями. Делать это в команде моего сердца было тем, чего я всегда хотел. 7 июня 2003 года, когда я впервые надел красно-синюю футболку, в "Феррари" царила атмосфера Лиги чемпионов. Тот самый, которым я дышал в Оденсе, когда забивал на глазах у тысяч болельщиков, доехавших до Дании. И все остальные 289 раз, когда я надевал ее, включая сегодняшний день. Я с гордостью носил ваши, да и наши цвета, даже на чемпионате мира. Спасибо всем товарищам по команде, президентам, тренерам, людям, которые работают за кулисами, и, в частности, спасибо всем владельцам и руководству россоблу, которые дали мне возможность снова надеть эту футболку в последний раз. Чтобы замкнуть круг.

Спасибо вам, болельщики: вы прекрасная душа футбола. Вы приветствовали меня, когда я был ребенком, вы видели меня и заставляли меня расти. Из России и Канады, во все периоды моего отсутствия в Генуе, я бросал вызов часовому поясу, чтобы смотреть матчи команды и страдать вместе с вами.

На этом моя футбольная карьера заканчивается, хоть и немного, но с обычным энтузиазмом и желанием начать новый путь с новыми целями. Я прекращаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь.

Дорогой футбол, все складывается. Воспоминания тоже. Этого будет достаточно для меня, чтобы переосмыслить, как мне повезло провести эту часть жизни, погруженную в самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая Генуя, я люблю тебя», — цитирует Кришито «Дженоа».