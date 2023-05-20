ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус
  • 11:44
    • РПЛ назвала претендентов на премию лучшему игроку и тренеру сезона
  • 10:53
    • Промес о чемпионстве «Зенита»: Пора с этим заканчивать — трофеи должны оставаться в Москве
  • 10:18
    • «Барселона» определилась с заменой для Бускетса
  • 08:42
    • «Майами» одержал вторую победу над «Бостоном»
  • 08:31
    • «Ювентусу» предъявлены новые обвинения в связи с финансовыми нарушениями
    Все новости спорта

    Кришито: Я прекращаю играть, но я не уйду из футбола, потому что футбол для меня — это жизнь

    Футбол Футбол Италии Дженоа
    Итальянский защитник Доменико Кришито дал комментарий по поводу своего решения завершить карьеру игрока. 36-летний футболист закончил играть в «Дженоа», а клуб вышел в Серию А.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я знал, что этот момент наступит, момент, с которым рано или поздно сталкивается каждый профессиональный футболист. Дорогой футбол, мне нужно сказать много слов, но я постараюсь быть кратким. Спасибо всем людям, которые были со мной в этом долгом и увлекательном путешествии. Спасибо моей семье, моей жене, моим детям, которым я смог передать свою страсть к Генуе.

    Спасибо Генуя. По дороге мы попрощались и обнялись 5 раз: каждый раз, когда мы снова обнимались, это было так же прекрасно, как и в первый раз. Каждый раз, когда я надевал эту рубашку, я отдавал всего себя, с любовью. Завершение карьеры повышением в Серии А, безусловно, лучший способ попрощаться с гордостью и эмоциями. Делать это в команде моего сердца было тем, чего я всегда хотел. 7 июня 2003 года, когда я впервые надел красно-синюю футболку, в "Феррари" царила атмосфера Лиги чемпионов. Тот самый, которым я дышал в Оденсе, когда забивал на глазах у тысяч болельщиков, доехавших до Дании. И все остальные 289 раз, когда я надевал ее, включая сегодняшний день. Я с гордостью носил ваши, да и наши цвета, даже на чемпионате мира. Спасибо всем товарищам по команде, президентам, тренерам, людям, которые работают за кулисами, и, в частности, спасибо всем владельцам и руководству россоблу, которые дали мне возможность снова надеть эту футболку в последний раз. Чтобы замкнуть круг.

    Спасибо вам, болельщики: вы прекрасная душа футбола. Вы приветствовали меня, когда я был ребенком, вы видели меня и заставляли меня расти. Из России и Канады, во все периоды моего отсутствия в Генуе, я бросал вызов часовому поясу, чтобы смотреть матчи команды и страдать вместе с вами.

    На этом моя футбольная карьера заканчивается, хоть и немного, но с обычным энтузиазмом и желанием начать новый путь с новыми целями. Я прекращаю играть, но я не уйду из мира футбола, потому что футбол для меня — это жизнь.

    Дорогой футбол, все складывается. Воспоминания тоже. Этого будет достаточно для меня, чтобы переосмыслить, как мне повезло провести эту часть жизни, погруженную в самые красивые цвета в мире. Красный и синий. Красный, как страсть болельщиков, синий, как морские волны. Дорогой футбол, я люблю тебя. Дорогая Генуя, я люблю тебя», — цитирует Кришито «Дженоа».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Медведев накажет Циципаса?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Продлит ли «Ливерпуль» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры