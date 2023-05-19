Жирков заявил, что у Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

Экс-защитник сборной Россиипрокомментировал новость о том, что нападающегопризнали лучшим игроком чемпионата Кипра в нынешнем сезоне.

«Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно. Не скажу, что там слабый чемпионат.

Возвращение в "Фиорентину"? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», — заявил Жирков в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. По окончанию сезона форвард вернется в «Фиорентину». За 25 матчей в кипрском чемпионате Кокорин забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.