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    Жирков заявил, что у Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

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    Экс-защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал новость о том, что нападающего «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим игроком чемпионата Кипра в нынешнем сезоне.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно. Не скажу, что там слабый чемпионат.

    Возвращение в "Фиорентину"? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть», — заявил Жирков в интервью «Матч ТВ».

  • Кокорин стал лучшим футболистом в чемпионате Кипра
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    • Напомним, что Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. По окончанию сезона форвард вернется в «Фиорентину». За 25 матчей в кипрском чемпионате Кокорин забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.

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